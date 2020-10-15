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В Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко: эксперт рассказал о последствиях Игорь Тышкевич рассказал, что будет дальше с самолетом президента Беларуси

В Германии техники отказались обслуживать самолет Boeing 737 президента Беларуси Александра Лукашенко. Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" эксперт-международник Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"В Германии достаточно сильные профсоюзы, и профсоюзное движение является партнером Белорусского конгресса независимых профсоюзов. Реакция профсоюза "Люфтганзы" ожидаемая, и тут нет ничего нового. Если это будет осмотр несертифицированными специалистами – то будет закрыт путь в первую очередь на территорию стран Европейского Союза", — сказал он.

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По словам эксперта, необходимые работы могут провести в России.

"Вопрос, собирается ли Лукашенко летать в Европу в ближайший год. Есть сертифицированные специалисты "Люфтганзы" в России. Такое уже не раз было, когда немецкие и французские офисы отказывались, а их структурные подразделения на территории России спокойно делали свою работу. Я не вижу тут ловушки", — сказал он.

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Напомним, об отказе в обслуживании самолета Лукашенко заявил профсоюз немецкой компании Lufthansa Technik. Работники компании выразили солидарность с рабочими Беларуси, а также потребовали отставки Лукашенко и проведения настоящих демократических выборов в Беларуси.