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Перемирие в Карабахе: депутаты Армении и Азербайджана назвали причины нарушения Депутаты из Армении и Азербайджана рассказали, почему сорвалось перемирие в Нагорном Карабахе

После нарушения перемирия в Нагорном Карабахе представители парламентов Армении и Азербайджана прокомментировали текущую ситуацию в эфире канала "Украина 24".

Депутат Национального собрания Армении Ануш Белгоян заявила, что Турция подстрекает Азербайджан к продолжению конфликта.

"Сегодня уже можно констатировать тот факт, что соглашение о перемирии не соблюдается, и ответственность за это мы возлагаем прежде всего на Турцию и Азербайджан. Турция вмешивается в качестве воюющей и поддерживающей конфликт стороны на уровне заявлений глав государств и министра иностранных дел с первых дней обострения. Она призывает Азербайджан к продолжению военных действий, критикует усилия международных посредников, которые пытались призвать стороны к миру", — заявила она.

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По словам Белгоян, боевые действия в Карабахе на данный момент продолжаются.

"Армения со своей стороны множество раз выражала готовность по установлению мира и возвращению к субстантивным переговорам в формате Минской группы ОБСЕ. Однако тот факт, что перемирие не соблюдается, и более суток под непрерывным обстрелом находятся мирные города Нагорного Карабаха, Степанакерт обстреливается практически непрерывно, идут тяжелые бои в городе Гадруте, в который уже после установления перемирия проникли несколько диверсионных групп с целью захватить город. Нужно сказать, что мы имеем дело с коалицией Турции и Азербайджана, которые перекинули в регион экстремистов из джихадистских группировок", — заявила она.

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В свою очередь депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что перемирие могут установить только военные.

"Реально перемирие не установлено. Его устанавливают не министры иностранных дел, приняв заявление из 4 пунктов. Перемирие устанавливается военными. Это должны встретиться военные, поработать над картой. Потому что сейчас позиции перемешаны: одна высота у азербайджанцев, другая — у армянской стороны. В таких условиях обеспечить долгосрочное перемирие практически невозможно. Это перемирие было названо гуманитарным — для того, чтобы останки погибших были переданы друг другу и пленные", — сказал он.

Также Мусабеков заявил, что на азербайджанской стороне остались сотни трупов противника, в то время как армянская сторона не может предъявить ни одного погибшего из джихадистских наемников, о которых заявляет.

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Напомним, главы МИД Азербайджана и Армении на переговорах в Москве 9 октября договорились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, который вступил в силу 10 октября. Спустя всего несколько часов после установления режима тишины стороны конфликта обменялись обвинениями в обстрелах.

Новое масштабное обострение в Нагорном Карабахе после обстрелов 12 июля началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х годов проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.