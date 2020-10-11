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Беспрецедентная вещь для Беларуси – аналитик о поступке Лукашенко Президент Беларуси провел встречу с лидерами оппозиции в неожиданном месте

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами. О цели этого визита рассказал в эфире канала "Украина 24" белорусский аналитик Вадим Можейко.

"Если вчера мы видели, что власть постаралась вернуться к западному вектору, в сторону человечности, то сегодня контраст – "можем по-хорошему, а можем и по-плохому". Мы снова видим брутальность, оружие, светошумовые гранаты, водометы. Любая эскалация насилия будет радикализировать протесты. И даже если люди пришли с самыми мирными намерениями, то когда они видят, как избивают женщин и стариков, они будут реагировать. Прежде всего это защита", — сказал он.

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По словам эксперта, это первый подобный поступок Лукашенко.

"Беспрецедентная вещь для Беларуси – Лукашенко никогда не приходил в СИЗО, не встречался с политзаключенными. То, что на поверхности – это признание общественного и политического веса этих людей. После такой встречи смешно говорить, что это уголовники. Смысл этой встречи – это нащупывание, можно ли с этими людьми вести диалог, есть ли хоть какой-то вариант найти компромисс. Это имитация диалога – какой может быть диалог, когда одна сторона сидит в тюрьме? Но никто не мог ожидать, что он пробудет в СИЗО 4,5 часа", — сказал он.

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Добавим, Александр Лукашенко встретился с лидерами оппозиции, которые находятся в заключении, чтобы, по его словам, "услышать мнения всех". На встрече присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Ранее эксперт-международник Александр Сушко рассказал, сколько еще времени Лукашенко удастся удержаться у власти.