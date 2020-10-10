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Массовые столкновения в Кыргызстане: в ход пошли камни, есть раненые В стране установилось фактическое безвластие

В охваченном массовыми протестами Кыргызстане произошли столкновения между противоборствующими политическими группировками, в ход пошли камни, есть раненые. В стране образовалось безвластие, президент Сооронбай Жээнбеков не в силах справиться с протестами.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" журналистка из Бишкека Оксана Крюкова.

"У нас были две противоборствующие политические партии, одна проводила митинг в поддержку экс-президента (Алмазбека Атамбаева - ред.), который выдвинул экс-премьер-министра в кандидаты на премьер-министра, как бы это парадоксально ни звучало. С другой стороны, экс-депутат Садыр Жапаров, который, как поговаривают, ставленник власти и легитимного на данный момент президента Сооронбая Жээнбекова. Они проводили митинги в разных частях города, но в один момент после завершения речи экс-президент Атанбаев сказал, что он предлагает пойти в сторону центральной площади, чтобы высказать свое недоверие власти", - рассказала Крюкова.

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По ее словам, после того, как эти группы встретились, они начали бросать камни:

"Тилек Токтогазиев (оппозиционный политик, кандидат в вице-премьеры Кыргызстана – ред.) получил камнем в голову и был доставлен в больницу, его состояние средней тяжести. В больницы обратились 5 человек".

Журналистка отметила, что ситуация в стране патовая:

"Легитимный президент подписал режим чрезвычайного положения, но для того, чтобы оно вступало в силу, нужно одобрение парламента. Ни у кого нет понимания, в чьих руках власть, все перекидывают стрелки друг на друга, и решения как такового нет".

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Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. По предварительным итогам, проходной барьер преодолели 4 партии из 16. Три из этих партий СМИ связывают с действующим президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Оппозиционные партии, не попавшие в парламент, отказались признать результаты выборов и вывели своих сторонников на улицы. Демонстранты разгромили и подожгли здание парламента.

В результате центризбирком признал итоги выборов недействительными.