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Протесты в Кыргызстане — эксперт объяснил разницу с Беларусью Богдан Петренко рассказал об особенностях беспорядков в Бишкеке

В столице Кыргызстана Бишкеке начались столкновения, слышны выстрелы и взрывы. Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" заместитель директора Института исследования экстремизма Богдан Петренко.

"Я слышал сравнения ситуации в Кыргызстане с Беларусью, но, думаю, что это неуместно. Мы говорим о совсем разных режимах и о совсем разных культурах. В Беларуси не было смены власти, а в Кыргызстане произошла уже третья революция. И политическая система подвязана под то, что революции в целом происходят", — сказал он.

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По словам эксперта, политическая элита страны готова быстро реагировать на события.

"В последний раз произошла, по сути, (мирная — ред.) передача власти, потому что новый президент был наследником предыдущего президента Атамбаева. А уже потом начал его преследовать, видимо, являясь верным традиции, по которой без насилия не бывает смены власти. Реакция киргизской власти продемонстрировала, что в революцию верят не только массы, но и политическая элита. Они готовы к тому, что могут быть предприняты любые насильственные действия, поэтому реагируют очень быстро", — сказал он.

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Напомним, в Кыргызстане 5 октября прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов, полиция разгоняла демонстрантов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Протестующие захватили здание парламента и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. 6 октября стало известно, что ЦИК отменил результаты выборов.