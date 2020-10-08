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У России связаны руки — политолог о конфликте в Карабахе Российский политолог рассказал, почему Россия объявила о нейтралитете

Россия не заинтересована в конфликте с Азербайджаном. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире канала "Украина 24".

"Дело не столько в мире, сколько в том, что у России руки связаны. С одной стороны, она не хочет пускать в Закавказье, которое считает зоной своей политической ответственности, каких-то иностранцев типа французов и немцев, с другой стороны – просто нет ресурсов. Она не может встать на сторону Армении, потому что это будет означать резкое ухудшение отношений с Азербайджаном и Турцией. Турция – это "Турецкий поток", Азербайджану принадлежит крупный нефтеперерабатывающий завод Star. Так что это не от хорошей жизни. Кремль вынужден занимать промежуточную позицию", — сказал он.

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Политолог назвал условие, при котором Россия будет вынуждена вмешаться.

"Конечно, если будут неоспоримые признаки нападения на территорию Армении, то Кремлю будет трудно отвертеться, потому что Армения член ОДКБ. Но Азербайджан ведет себя аккуратненько, он нападает на буферную зону на своей бывшей территории. Армения хочет спровоцировать нападение на свою территорию, чтобы привлечь Старшего Брата. Азербайджан Старшего Брата привлек, и Турция однозначно заявила о своей позиции, а Россия старается сохранить нейтралитет, потому что ей нельзя поссориться с Азербайджаном", — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в конфликте Азербайджана и Армении будет соблюдать нейтралитет.

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.