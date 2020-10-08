21:28, Сегодня

Карабах борется не только с Азербайджаном — эксперт назвал еще одну страну Власти Турции и Армении сделали громкие заявления о конфликте из-за Нагорного Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения хочет раздуть конфликт с Азербайджаном. Это заявление прокомментировал в эфире канала "Украина 24" директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Эрдоган известен своими в крайней степени экзотическими заявлениями по разным поводам и конфликтам – от Сирии до беженцев, от Кипра до чего угодно. А второе – Турция фактически является стороной конфликта, на сей раз карабахцы сражаются не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Отсюда и причина таких резких не очень дипломатических заявлений", — сказал он.

По словам эксперта, опыт показывает, что политических инструментов для приостановки боевых действий не хватает.

Читайте также: Раненые дети и атаки дронов - корреспонденты "Украина 24" из Армении и Азербайджана

В свою очередь, прем'єр-міністр Армении Никол Пашинян сказал, что мир должен признать независимость Нагорного Карабаха. Это заявление прокомментировал каналу "Украина 24" политолог Али Гаджизаде.

"Армения давно говорит на эти темы, о признании независимости так называемого Нагорного Карабаха. Мы должны понимать, что эта так называемая республика – это марионеточное образование, которое было создано армянскими властями для того, чтобы скрыть факт оккупации азербайджанских территорий. И когда армянское руководство заявляет, что с Азербайджаном воюет Нагорно-Карабахская республика, это смешно. Откуда у республики с населением 150-160 тысяч человек столько армии, тактические ракеты "Точка У", системы "Смерч" и прочее оружие? И если уж это оружие есть, почему они обстреливают Азербайджан с территории Армении? А если Азербайджан воюет с Нагорно-Карабахской республикой, то почему погибшие – призывники из Еревана, Гюмри, Джермука? Господин Пашинян пытается спасти от разгрома свою страну, и он понимает, что его карьера подходит к концу", — сказал он.

Читайте также: "Пашиняна не так поняли": в Армении уточнили условия для уступок по Карабаху

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.