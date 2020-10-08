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Раненые дети и атаки дронов - корреспонденты "Украина 24" из Армении и Азербайджана Корреспонденты в Баку и Ереване наблюдали за ситуацией и общались с местным населением

В конфликте за Нагорный Карабах активно исользуются дроны, под обстрелы попадают дети и гражданское население, дома разрушены, но люди с обеих сторон поддерживают действия властей.

Об этом рассказывают корреспонденты канала "Украина 24" с места событий в Азербайджане и Армении.

"Большинство населения поддерживает действия руководства Азербайджана. В первые дни конфликта мы наблюдали очереди в военкоматах. В городах и селах очень много национальной символики", - передает корреспондент из Баку.

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По словам журналиста, разрушенные дома и обстрелы наблюдаются не только на линии фронта.

"Мы были свидетелями событий, когда снаряд прилетел в двор, где отец и ребенок занимались хозяйством, когда женщина не знала куда деться, потому что ракета разнесла ее дом, мы видели разрушенные здания, из-под завалов которых вытаскивали детей. И мы понимаем, что подобные события происходят и по ту сторону фронта", - передает корреспондент.

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Журналистам также удалось пообщаться с беженцами, которые в начале 1990-х из-за войны оставили свои дома, куда сейчас они могут вернуться, так как их города и села во время наступления заняли азербайджанские военные. Руководство Азербайджана также призывает армян возвращаться в свои дома и говорит, что безопасность им будет гарантирована.

"Это война пятого поколения, когда ближние бои сменяются ударами беспилотников. Именно так характеризует все, что происходит в Нагорном Карабахе, армянский народ. Под обстрел попадают многие города и села", - передает корреспондент из Еревана.

По словам журналиста, армяне объединились и помогают целым семьям обрести крышу над головой, а на передовую постоянно отправляют гуманитарную помощь, которую собирают на каждом перекрестке. На фронт идут и женщины, и все люди говорят одно: идут защищать свою землю, историю и семьи.

Корреспондент также рассказала, что съемочной группе удалось снять момент попадания "дрона-камикадзе" в автобус на территории Армении в городе Варденис.

"Мы знаем, что один человек погиб, а шестилетний ребенок сейчас лежит в больнице", - передает корреспондент.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов и политолог Владимир Горбач рассказали, что информация, распространенная российскими пропагандистскими СМИ о якобы использовании азербайджанской стороной украинских наемников, является фейком.