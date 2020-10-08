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"Люди шли окровавленные": подробности взрывов военных складов в России Было страшно смотреть на все это, заявила жительница в районе взрывов

Чрезвычайное положение в Рязанской области России. Там горят склады с боеприпасами. Пожар вспыхнул накануне на территории бывшей военной части. Предварительно, произошла катастрофа из-за сжигания сухой травы неподалеку, сообщается в сюжете телеканала «Украина 24».

Сейчас интенсивность снизилась, взрывы происходят каждые 20 минут, отчитываются российские спасатели. Там работают более сотни саперов и свыше 30 единиц спецтехники. Известно о 16 пострадавших. В радиусе 50 километров от места происшествия объявили эвакуацию. Из 14 населенных пунктов неподалеку эвакуировали несколько тысяч человек.

«Пятиэтажка наша сложилась самая первая. Мы, когда уезжали, в квартире уже окна летели, вышли из подъезда, все было усеяно стеклом. Люди шли, даже некоторые окровавленные. Там просто было страшно смотреть на все это. И когда мы ехали - на машину на капот летели эти осколки», - заявила местная жительница, которая оставила свою квартиру в зоне взрывов.

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Ранее в эфире телеканала "Украина 24" сообщалось, что к тушению пожаров военных складов в Рязанской области привлекли авиацию.

Напомним, политолог Олег Лисный в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что взрывы на военных складах в Рязанской области России являются "хорошим подарком" для президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает 68-й день рождения.