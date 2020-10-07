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Турция и Азербайджан повышают ставки - эксперт о событиях в Нагорном Карабахе Турция преследует конкретные цели, о них рассказал эксперт

Эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич в эфире телеканала «Украина 24» рассказал об интересах Турции в войне в Нагорном Карабахе.

«Если обратить внимание на интересы Турции и Азербайджана в этом конфликте, то это сознательное повышение ставок для того, чтобы выйти на новый формат переговоров. Потому что Турция в регионе теряла влияние, США выходят из региона, а Франция традиционно более склонна поддерживать Армению - и это страна-сопредседатель «минской» группы ОБСЕ», - заявил эксперт.

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По его мнению, в регионе существенно усиливаются позиции Турции, но есть и усиление позиций Китая и Ирана.

«Соответственно, интерес Турции - переформатирование не столько «минской» группы ОБСЕ, сколько вообще переговорного процесса по Нагорному Карабаху, чтобы войти в этот процесс и таким образом зафиксировать наличие собственного влияния и собственных интересов», - отметил Тышкевич.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.