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Люди готовятся встречать мародеров – киргизский активист о событиях в Бишкеке Дружинники взяли под охрану торговые центры

В столице Кыргызстана Бишкеке 7 октября продолжаются массовые протесты против результатов парламентских выборов. Местные политики и активисты призывают протестующих соблюдать законность, в то же время жители самоорганизовываются для защиты от мародеров.

О последних событиях в Бишкеке рассказал в эфире телеканала "Украина 24" местный общественный активист Дмитрий Кабак.

"Вчера ночью дружинники охраняли торговые центры, чтобы, если начнутся действия мародеров, их защитить. Дружины созданы разными гражданскими активистами и организациями… Я пытался снять деньги с банкомата, но некоторые банки решили отключить банкоматы. Я не знаю, было ли это решением внутренней безопасности или нацбанка", - рассказал Кабак.

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Как отметил активист, призыв, чтобы все было в правовом русле, прозвучал со стороны как политических игроков и партий, так и гражданских активистов и экспертов. По его словам, "все говорят в один голос, что нам необходимо, чтобы все было в правовом русле".

"Сейчас под вопросом статус нынешнего парламента. Он как хромая утка, потому что должен был прийти на смену новый парламент... Итоги голосования были отменены ЦИК, стоит вопрос о завершении этого процесса в соответствие с какой-то легитимной процедурой. Парламент пока не действует. Все правительство из-за этой ситуации с приставкой "исполняющие обязанности", но продолжает свою работу", - добавил Кабак.

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Напомним, ранее эксперт по вопросам международной политики украинского Института по вопросам будущего Илия Куса в эфире канала "Украина 24" рассказал, что протесты в Кыргызстане играют против России и русского влияния.