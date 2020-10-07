На складах боеприпасов в России раздаются взрывы: подробности (видео)

Самолеты Ил-76 готовы тушить пожар, сообщает МЧС России

На складах боеприпасов в России раздаются взрывы: подробности (видео)

7 октября раздаются взрывы на складах боеприпасов в Рязанской области. Детали рассказали ведущие телеканала «Украина 24».

МЧС России перекрыло федеральную автодорогу «Каспий» в Рязанской области именно из-за взрывов на военном арсенале. Все затянуло дымом, взрывы слышны каждые 5-10 секунд. Есть информация, что в радиусе 5 километров от арсенала эвакуируют 10 сел.

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Также сообщается о готовности самолетов Ил-76 тушить пожар на военных складах. Это официальная информация от МЧС России. Официальной информации от политических руководителей страны на данный момент нет. Предварительная причина - загорелась трава, и потом огонь перекинулся на склады.

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Источник Украина 24 Теги Россия пожар взрыв военные