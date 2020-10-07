16:18, Сегодня

На складах боеприпасов в России раздаются взрывы: подробности (видео) Самолеты Ил-76 готовы тушить пожар, сообщает МЧС России

7 октября раздаются взрывы на складах боеприпасов в Рязанской области. Детали рассказали ведущие телеканала «Украина 24».

МЧС России перекрыло федеральную автодорогу «Каспий» в Рязанской области именно из-за взрывов на военном арсенале. Все затянуло дымом, взрывы слышны каждые 5-10 секунд. Есть информация, что в радиусе 5 километров от арсенала эвакуируют 10 сел.

Читайте также: Возможен теракт: эксперт указал на странность во взрывах в Бейруте

Также сообщается о готовности самолетов Ил-76 тушить пожар на военных складах. Это официальная информация от МЧС России. Официальной информации от политических руководителей страны на данный момент нет. Предварительная причина - загорелась трава, и потом огонь перекинулся на склады.

Ранее глава Чабановского сельсовета в Киевской области Александр Киризлиев рассказал подробности о взрыве на газопроводе.