Торчат уши России - эксперты о новом фейке об Азербайджане и "Правом секторе"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет прибегать к сомнительным методам, чтобы не "опорочить войну", считает один из экспертов
Информация, распространенная российскими пропагандистскими СМИ о якобы использовании азербайджанской стороной в конфликте за Нагорный Карабах украинских наемников, является фейком.
Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказали военный эксперт Олег Жданов и политолог Владимир Горбач.
"Я об этом слышал, и скажу сразу: это провокация, стопроцентная провокация. Дело в том, что Азербайджан считает эту войну отечественно-освободительной войной. И сегодня ситуация такова, что международное право полностью на стороне Азербайджана. И он не будет использовать наемников и не будет вести огонь по территории Армении в границах 1991 года, несмотря на то, что Армения постоянно ведет огонь почти на всю глубину Азербайджана, провоцируя его на ответный огонь", - сказал Жданов.
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Эксперт считает, что президент Азербайджана не будет рисковать и пользоваться сомнительными методами.
"Для господина Алиева нормы международного права очень серьезны, он не хочет опорочить эту войну. Армения ищет любой способ, чтобы спровоцировать Азербайджан, либо дискредитировать, и хоть немного перетянуть на свою сторону международное право", - сказал Жданов.
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По мнению Владимира Горбача, из этой информации "торчат российские уши".
"Российские уши тут торчат, и их видно издалека, даже по почерку. Вот эти разговоры, что украинские националисты, бандеровцы воюют на незаконных войнах – это точно разработка российской военной разведки. Дело в том, что обе стороны ведут войну и в информационной плоскости. Это спровоцировано на разлад в украинском обществе. У нас живут представители обеих национальностей, и это может спровоцировать стычки между ними. Такую ситуацию сразу надо опровергать", - сказал Горбач.
Отметим, что информация о вербовке Азербайджаном ветеранов АТО, участников полка "Азов" и сторонников партии "Правый сектор" для участия в конфликте за Карабах была опубликована на одном из российских телеграм-каналов, после чего распространена пропагандистами.