"Зеленых человечков" не будет - эксперт о стратегии Китая в отношении Кыргызстана
Александр Мусиенко считает, что в перспективе все республики Центральной Азии могут являться площадкой для противостояния России и Китая
Россия потеряла привлекательность для Кыргызстана, и Китай ждет подходящего момента, чтобы начинать экономическое сотрудничество с этой страной.
Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя протесты, вспыхнувшие в Кыргызстане.
"Там не только Россия (заинтересована в Кыргызстане - ред.), там есть и Китай. Россия уже не является такой привлекательной. Давайте сравним влияние и возможности России и Китая. Посмотрите на товарооборот даже не Кыргызстана, а Казахстана, как он растет, сколько инвесторов из Китая. И они сотрудничают по многим программам. Экономически им выгоднее работать с Китаем, денег больше", - сказал эксперт.
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По мнению Мусиенко, Китай будет ждать развития ситуации.
"Россия потеряла привлекательность как "последняя надежда", рядом есть Китай, который говорит: слушайте, забудьте о вашем мракобесии, давайте торговать, сотрудничать, развивать совместные программы, но в союзе. Думаю, Китай сейчас наблюдает и ждет выгодного момента.
Это Россия может устраивать "зеленых человечков" и так далее. Китай в нужный момент, когда все это закончится, будет экономический кризис, придет и скажет: вот вам деньги, мы строим у вас железную дорогу, тут логистический терминал, столько вы будете получать за транзит, столько по другим статьям", - сказал Мусиенко.
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По мнению эксперта, в перспективе все республики Центральной Азии могут являться потенциальной площадкой для противостояния России и Китая.
Напомним, ранее эксперт по вопросам международной политики украинского Института по вопросам будущего Илия Куса в эфире канала "Украина 24" рассказал, что протесты в Кыргызстане играют против России и русского влияния.