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Протесты в Кыргызстане: политолог рассказал о влиянии на Россию Илья Куса рассказал, как можно расценить события в Кыргызстане

Протесты в Кыргызстане играют против России и русского влияния, заявил эксперт по вопросам международной политики украинского Института по вопросам будущего Илия Куса в эфире канала "Украина 24".

"Я бы не называл это революцией. Пока мы говорим о противостоянии нескольких кланов в Кыргызстане. Это скорее всего внутренние политические разборки. По моему мнению, на международной арене это скорее играет против России и русского влияния, которое усилилось с момента ареста Атамбаева (экс-президент Кыргызстана — ред.), тогда это громко происходило, сейчас его уволили. Я думаю, эти события связаны с ослаблением российского влияния в пользу третьих лиц, скорее всего Китая", — сказал он.

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Также политолог ответил на вопрос, являются ли события в Кыргызстане провалом российской политики.

"Не провал, скорее, я не знаю, это было инициировано другими внешними игроками, или просто накопились проблемы внутренние — но Россия из-за этих протестов проигрывает", — сказал он.

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Напомним, в Кыргызстане 5 октября прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов, полиция разгоняла демонстрантов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Протестующие захватили здание парламента и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. 6 октября стало известно, что ЦИК отменил результаты выборов.