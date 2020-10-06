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Хаос в Кыргызстане - оппозиция решила, как жить дальше Воспользовавшись всеобщей неразберихой, протестующие освободили из СИЗО бывшее руководство государства, но обвинения с них не сняты

Протесты, вспыхнувшие в Кыргызстане, неупорядоченны, и оппозиция решает, каким образом создать переходное правительство.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал глава Союза киргизов Украины Талай Калайбек.

"Сейчас хаосная ситуация продолжается, потому что лидеры оппозиции решают, как создать переходное правительство, чтобы все происходило в правовом поле через парламент. Парламент до сих пор существует", - сказал Калайбек.

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Он отметил, что освобождение бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО произошло в ситуации, когда не могли помешать правоохранители.

"Это произошло в вакууме, когда не было правительственных структур. Был хаос, и этим воспользовались и выпустили экс-президента, экс-премьер-министра, которые сидели в СИЗО", - сказал Калайбек.

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Глава Союза киргизов сомневается, что освобожденные бывшие высшие госчиновники смогут принять участие в выборах.

"Я так не думаю, потому что их выпустили только под домашний арест. С них не сняты никакие обвинения. И народ не собирается с этим мириться, потому что то, что сегодня происходит - это, в принципе, результат их работы, то есть предыдущей (власти – ред.)", - смказал Калайбек.

Напомним, в Кыргызстане 5 октября прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов, полиция разгоняла демонстрантов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Протестующие захватили здание парламента и освободили Алмазбека Атамбаева. 6 октября стало известно, что ЦИК отменил результаты выборов.