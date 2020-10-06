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Протесты в Кыргызстане: политолог рассказал об интересе двух других стран Политолог-международник Дмитрий Левусь дал оценку ситуации в Кыргызстане

Протесты в Кыргызстане не похожи на протесты в Беларуси. Об этом рассказал политолог-международник Дмитрий Левусь в эфире канала "Украина 24".

"С одной стороны, мы видим большой протестный потенциал в Кыргызстане. Но видим, что эти протесты через некоторое время заканчиваются тем, что уже другие протесты меняют руководство страны. Там, опять же, кроме России, есть огромное влияние Китая. Есть факторы, которые для нас не совсем понятны. Давать оценки и сравнивать, например, с протестами в Беларуси я бы не стал. Тем более, что такая ситуация повторяется регулярно, с насилием в том числе — это свидетельствует о том, что каких-то регулярных изменений в стране не происходит", — сказал он.

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В ситуации в Кыргызстане есть интересы других государств, считает эксперт.

"Там есть интересы крупных игроков, вроде России, которая ослабевает и уходит оттуда, и Китая, который все сильнее входит. Здесь момент: кто сможет воспользоваться ситуацией и приведет ли именно эта революция к тому, что повторение этих ситуации станет невозможным и демократия действительно там воцарится", — сказал он.

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Напомним, в Кыргызстане 5 октября прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов, полиция разгоняла демонстрантов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Протестующие захватили здание парламента и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. 6 октября стало известно, что ЦИК отменил результаты выборов.