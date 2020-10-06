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Протест вызван действиями полиции — политолог о ситуации в Кыргызстане Игорь Семиволос рассказал, что происходит в столице Кыргызстана Бишкеке

В Кыргызстане вспыхнули протесты против результатов парламентских выборов. Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. В частности, он ответил на вопрос, характерная для страны клановость.

"Это не только для Кыргызстана характерно — клановость вообще характерна для политики в постсоветских странах, где если не кланы, то олигархи формируют политические списки. Просто в Центральной Азии олигархи и руководители кланов — это примерно одно и то же", — сказал он.

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По словам эксперта, протесты происходят из-за действий полиции.

"Сейчас происходят беспорядки, спонтанный протест, который вызван действиями полиции, которая попыталась разогнать людей. Надо протест каким-то образом куда-то направлять, тем более, что среди протестующих был заметен сын Атамбаева, соответственно, он и его группа могли направить какое-то количество протестующих именно на освобождение бывшего президента. В этом случае нет ничего удивительного", — сказал он.

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Напомним, в Кыргызстане 5 октября прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов, полиция разгоняла демонстрантов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Протестующие захватили здание парламента и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. 6 октября стало известно, что ЦИК отменил результаты выборов.