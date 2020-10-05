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Кыргызстан охватили массовые протесты: появились новые подробности и видео В столице страны Бишкеке протестующие пошли на штурм парламента

В Кыргызстане 5 октября прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов, полиция разгоняла демонстрантов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, на улицы вышли те, кого не устраивают предварительные результаты выборов в парламент. Согласно результатам, большинство голосов получили две партии, которые называют приближенными к власти.

Пикетировали люди в городах Нарын и Талас, а в столице страны Бишкеке люди на улицах до сих пор. Они уверены, что власти пошли на подкуп и привлекли чиновников.

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Протестующие в Бишкеке разбирали мостовую и поджигали мусорные баки. Они пытались прорваться в парламент, ломали ворота, однако им помешала охрана. На месте происшествия были слышны выстрелы.

Полиция разгоняет демонстрантов, силовики пустили в ход слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Однако, кое-где полицейские вынуждены отступать под давлением толпы.

Власти страны сообщают, как минимум, о 16 пострадавших в результате столкновений.

Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. По предварительным итогам, проходной барьер преодолели 4 партии из 16.

Три из этих партий СМИ связывают с действующим президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Оппозиционные партии, не попавшие в парламент, отказались признать результаты выборов.