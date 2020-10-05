Коронавирус у Трампа: экс-депутат Госдумы раскрыл хитрость президента США

Дональд Трамп сделал свою болезнь частью избирательной кампании, считает Илья Пономарев

Коронавирус у Трампа: экс-депутат Госдумы раскрыл хитрость президента США

Президент США Дональд Трамп использовал заболевание коронавирусом для борьбы со своим конкурентом Джо Байденом на президентских выборах.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев.

"Судя по всему, у Трампа не очень тяжелый случай коронавируса. Тем не менее, окружение распространяет информацию, что ситуация серьезная. При этом сам Трамп демонстрирует максимальную открытость, рвется на работу. Они стараются играть с двух рук и одновременно на все слои избирателя. С одной стороны, они стремятся вызывать сочувствие, и это работает, потому что демократы даже сняли антитрамповскую рекламу с телевидения из этических соображений. С другой стороны, все равно президент демонстрирует, что он командующий, он во главе, на коне и уверен в победе", - сказал Пономарев.

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Оценивая результаты социологических опросов в США, экс-депутат Госдумы отметил:

"Цифры опросов – это пропагандистская игра, потому что в США нет смысла проводить общенациональные опросы. Голосование проходит по отдельным штатам, и сегодня вышел новый опрос по одному из принципиальных штатов Огайо, в котором рейтинги Трампа и Байдена сравнялись, по-видимому, в результате дебатов".

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Напомним, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.

Журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Трамп таким образом "сделал подарок" сопернику на выборах Джо Байдену.

Источник Украина 24 Теги США выборы Дональд Трамп Джо Байден