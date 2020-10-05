Коронавирус у Трампа: экс-депутат Госдумы раскрыл хитрость президента США
Дональд Трамп сделал свою болезнь частью избирательной кампании, считает Илья Пономарев
Президент США Дональд Трамп использовал заболевание коронавирусом для борьбы со своим конкурентом Джо Байденом на президентских выборах.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев.
"Судя по всему, у Трампа не очень тяжелый случай коронавируса. Тем не менее, окружение распространяет информацию, что ситуация серьезная. При этом сам Трамп демонстрирует максимальную открытость, рвется на работу. Они стараются играть с двух рук и одновременно на все слои избирателя. С одной стороны, они стремятся вызывать сочувствие, и это работает, потому что демократы даже сняли антитрамповскую рекламу с телевидения из этических соображений. С другой стороны, все равно президент демонстрирует, что он командующий, он во главе, на коне и уверен в победе", - сказал Пономарев.
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Оценивая результаты социологических опросов в США, экс-депутат Госдумы отметил:
"Цифры опросов – это пропагандистская игра, потому что в США нет смысла проводить общенациональные опросы. Голосование проходит по отдельным штатам, и сегодня вышел новый опрос по одному из принципиальных штатов Огайо, в котором рейтинги Трампа и Байдена сравнялись, по-видимому, в результате дебатов".
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Напомним, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.
Журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Трамп таким образом "сделал подарок" сопернику на выборах Джо Байдену.