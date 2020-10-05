17:05, Сегодня

Есть другие заинтересованные стороны — эксперты о войне Азербайджана и Армении В Армении говорят о политике геноцида, а в Азербайджане опасаются вмешательства России

В конфликте в Нагорном Карабахе есть третья сторона, заявил председатель историко-культурного комитета Союза армян Украины Давид Давтян в эфире канала "Украина 24".

"В конфликте есть третья сторона – Турция и ее экспорт джихадистов. Об этом говорят все государства: Франция, США, Россия, сегодня было выступление главы Лиги арабских наций. Посмотрите, что пишут сирийские правозащитники. Есть заявления Макрона, представителей других стран. Речь не о территориальных претензиях. Я не зря упомянул Турцию, которая говорит, что этот вопрос будет решен военным способом. Я напомню, что официально сегодня Армения говорит о том, что продолжается политика геноцида. В 1985 году подкомиссия ООН по соответствующим вопросам национальных меньшинств официально признала, что события, которые происходили в Османской империи, — это классический пример геноцида армян", — сказал он.

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В свою очередь, азербайджанский политолог Али Гаджизаде заявил, что вряд ли будет конфликт между Россией и Турцией.

"Россия старается быть подчеркнуто нейтральной, хотя ни для кого не секрет, что у Армении в последнее время, с одной стороны, напряженные отношения с Россией, с другой стороны, никто не отменял того факта, что Армения член ЕАЭС, там есть российские военные базы... Нельзя сказать, что Россия будет просто наблюдать. Они еще с июля, когда начались столкновения, начали поставку вооружений в Армению, работал воздушный мост. Он работает и по сей день. Азербайджан все, что покупает, платит за это деньги. А Армения получает вооружение бесплатно. Есть очень большая фракция в Москве, которая считает, что Россия сделала большую ошибку, поставив на Армению. Ей постоянно приходится давать деньги в виде кредитов, газ и так далее. Пашинян (президент Армении — ред) хочет заигрывать с Западом, при этом получая оружие, дешевый газ и кредиты у России. Азербайджан, в свою очередь, является самым крупным государством Южного Кавказа. Поэтому у Армении нет шансов выстоять, если не будет вмешательства России, как в 2008 году в Грузии. Я думаю, что большой войны не будет", — сказал он.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.