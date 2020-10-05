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"Обломки попали в спину": жители азербайджанского Гянджа рассказали об обстрелах Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих территорий

Продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, подробности с места событий рассказал корреспондент "Сегодня" Андрей Кузаков в эфире канала "Украина 24".

Вчера (4 октября) поздно вечером Баку обвинил Армению в обстреле города Мингечаур в 70 км от линии фронта. Он является стратегическим — там находится гидроэлектростанция и водохранилище. Часть ракет упала, но не взорвалась возле энергоблоков станции, есть раненые, рассказал журналист.

"Мы вчера были в городе Гянджа, вторым по размеру в Азербайджане, его тоже обстреляли. Ракеты попали в жилые дома, людей пришлось доставать из-под завалов", — сказал он.

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Местные жители рассказали об обстреле.

"Мы видели несколько ракет, даже некоторые из них спускались на каких-то парашютах", — сказал мужчина. "Обломки от взрыва попали мне в руки и спину. Дом разрушен, соседи сильно пострадали. Есть трое погибших", — сказала пожилая женщина.

В связи с боевыми действиями накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу и сообщил, что азербайджанские военные освободили город Джебраил и еще девять сел. Также говорил о мире, но только после извинений Еревана за то, что они назвали Карабах Арменией.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.