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О переговорах сейчас не может быть и речи — послы Армении и Азербайджана Стороны в конфликте из-за Нагорного Карабаха выдвинули друг другу свои условия

Мирные переговоры по ситуации с Нагорным Карабахом могут состояться только при одном условии, заявила в эфире канала "Украина 24" посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

"Мы 26 лет были привержены духу переговоров, мы практически соглашались с различными планами урегулирования, пока премьер-министр Армении и его команда своими провокациями не поставили на них крест. Начало мирных переговоров может быть только после освобождения наших оккупированных территорий. Об этом не раз говорил наш президент. Это война с оккупационными силами. Как только они покинут нашу территорию – мы будем готовы сесть за стол переговоров без всяких предусловий. Сейчас ни о каких переговорах не может быть никакой речи", — сказала она.

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В свою очередь, посол Армении в Украине Тигран Сейранян заявил, что Азербайджан не отвечает на предложение Армении.

"Наш премьер-министр еще в начале этого года выдвинул формулу переговоров, что окончательное решение должно быть согласовано, с ним должны быть согласны народы Азербайджана и Нагорного Карабаха и Республики Армения, но, к сожалению, с азербайджанской стороны не последовало аналогичного ответа на наше предложение. Так что о каких переговорах сейчас можно говорить, когда была предпринята, уже неделю, очередная провокация. Уже больше недели идет настоящая война. Когда азербайджанская сторона говорит о широкой автономии – широкую автономию не предлагают, бомбя населенные пункты и мирных жителей", — сказал он.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.