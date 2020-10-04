18:43, Сегодня

Обострение в Нагорном Карабахе — подробности от Азербайджана и Армении Азербайджан заявил об обстреле своих территорий, Армения отрицает участие своих вооруженных сил

Новые боевые действия из-за конфликта в Нагорном Карабахе прокомментировали представители Азербайджана и Армении в эфире канала "Украина 24".

Помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков рассказал об обстреле города Гянджа.

"На фронте сохраняется весьма напряженная обстановка. Вооруженные силы Армении продолжают демонстрировать всякое отсутствие желания прекратить вооруженную агрессию против Азербайджана. Сегодня армянские ВС нанесли удар по жилым кварталам города Гянджа, город подвергся ракетному обстрелу с территории Армении.

Активно использовались при обстреле РСЗО "Смерч" — это реактивные системы залпового огня с кассетами и боеголовками, которые запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам. Эти обстрелы довели цифры гражданских потерь Азербайджана до 24 человек убитыми и 111 человек ранеными", — сказал он.

Читайте также: Это принуждение к миру — помощник президента Азербайджана о ситуации в Карабахе

По словам Амирбекова, по территории страны запустили крылатую ракету из Армении, которая упала в 100 км от столицы.

"Несколько часов назад армянские ВС использовали крылатую ракету, которую выпустили из города Горис, которая пролетела около 330 км и приземлилась на населенный пункт Хызы в 100 км от Баку. Открытие ракетного огня с территории Армении носит провокационный характер, Армения хочет спровоцировать Азербайджан на ответный огонь по территории Армении, таким образом спровоцировав вовлечение третьих сил и дерегионализировать конфликт", — сказал он.

Читайте также: "Это смешно": в Израиле ответили на обвинения со стороны Армении

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Оганесян, в свою очередь, заявил, что Армения не проводит никаких боевых действий.

"Армия Армении не проводит никаких боевых действий, она держит оборону своих границ, которые иногда нарушают ВС Азербайджана. Боевые действия проводит армия Арцаха (Нагорного Карабаха), иногда переходя в контрнаступление. Сегодня руководство Нагорного Карабаха однозначно заявило, что азербайджанские ВС не оставляют ничего, кроме как обстреливать азербайджанские ВС и соответствующие военные цели. И если там есть гражданское население, то оно было предупреждено. Я у вас в эфире услышал про какую-то фантастическую крылатую ракету – это просто смешно, поскольку на вооружении ни Нагорного Карабаха, ни Армении их вообще нет. Со стороны Армении один пострадавший в районе Вардениса", — сказал он.

Читайте также: Конфликт в Карабахе: в МИД Армении и Азербайджана рассказали, чего ждут от Украины

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.