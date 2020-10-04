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В Азербайджане обстрелян город Гянджа, есть погибшие Конфликт из-за Нагорного Карабаха привел к новым обстрелам

Сразу 15 пунктов Уголовного кодекса - в Азербайджане начали дело против лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Аратюняна. Мол, именно он сегодня утром отдал приказ стрелять по азербайджанскому городу Гянджа.

Погиб один мирный житель, 32 получили ранения, разрушены исторические здания города. На это Армения ответила взаимными обвинениями, в частности заявила о враждебной атаке на Степанакерт с реактивных смерчей.

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил:

"За последние дни армянские вооруженные силы выпустили более 10 тысяч снарядов по мирным населенным пунктам Азербайджана, в результате чего погибли мирные жители".

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Министр обороны Армении Давид Тоноян, в свою очередь, заявил, что армия Карабаха стреляет в ответ на обстрелы с другой стороны.

"Если власти Азербайджана считают, что могут стрелять по Степанакерту, Гадруту, Мардакерту, Мартуни и другим городам, Армия обороны Карабаха ответит немедленно, и последствия для Азербайджана будут серьезными", — сказал он.

Ранее в МИД Армении и Азербайджана рассказали, чего ждут от Украины.