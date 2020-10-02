Не надо манипуляций — экс-министр о скандальном заявлении "слуги народа" по Карабаху

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в эфире канала "Украина 24" заявление народного депутата Людмилы Марченко о военной поддержке Азербайджана.

"Всегда есть личное мнение депутата. Но есть обычный международный компонент — наш имидж, а также есть серьезная азербайджанская община и армянская община. У них у всех есть вторая родина, они серьезно представлены в нашем бизнесе, влияют на нашу политику. И очень важно, чтобы их эмоциями не манипулировали", — сказал он.

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Климкин призвал осторожнее высказываться на тему конфликта в Нагорном Карабахе.

"Такая ошибка — а я надеюсь, что это ошибка — также влияет на подстрекательство эмоций, а для нас очень важно не допустить манипуляций. Я просил бы всех думать перед тем, чтобы что-то говорить по поводу Нагорного Карабаха, потому что у наших сограждан армянского или азербайджанского происхождения эта тема не просто сенситивная, а очень близка к сердцу", — сказал он.