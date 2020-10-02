Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе — подробности
В Нагорном Карабахе под обстрел попала группа иностранных журналистов, два человека серьезно пострадали
В Нагорном Карабахе под обстрел попали иностранные журналисты, двое были госпитализированы. Заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский, который был в группе журналистов, рассказал в эфире канала "Украина 24" подробности, как это произошло.
"Вчера с утра мы с группой иностранных журналистов думали, куда поехать, чтобы что-то снять. Сначала хотели ехать в Мартакерт неподалеку от Степанакерта, столицы непризнанного Нагорного Карабаха. Но нам сказали, что там очень опасно. Выбрали город Мартуни, там до вчерашнего дня было практически спокойно, были обстрелы только 27 и 28 числа. Фактически, с бомбежек Мартуни началась эта новая война. Мы выехали группой из нескольких микроавтобусов, с нами были журналисты из Испании, Франции, с телевидения Ливана и местные журналисты.
Была очень серьезная ситуация, очень сильно пострадали парни из Le Mond (французское издание — ред.). Насколько я знаю, их уже переправили на территорию Армении и вот-вот должны отправить самолетом во Францию", — сказал он.
Читайте также: Конфликт в Карабахе: в МИД Армении и Азербайджана рассказали, чего ждут от Украины
Популярное видео
Журналист заявил, что обстрелы велись армянской стороной.
"Кто является "автором" этих обстрелов, у меня нет сомнений. Я сам лично вчера попал под обстрел армянских военных сил. В нас прилетел один залп из системы "Град", второй попал по французам. Мы были рядом с бомбоубежищем, нам удалось быстро спрятаться, а ребята были на точке, где было сложнее сориентироваться, и кто-то успел убежать, кто-то нет", — рассказал он.
Ранее директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос назвал главную цель Азербайджана в военном обострении в Нагорном Карабахе.