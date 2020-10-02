Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе — подробности

В Нагорном Карабахе под обстрел попали иностранные журналисты, двое были госпитализированы. Заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский, который был в группе журналистов, рассказал в эфире канала "Украина 24" подробности, как это произошло.

"Вчера с утра мы с группой иностранных журналистов думали, куда поехать, чтобы что-то снять. Сначала хотели ехать в Мартакерт неподалеку от Степанакерта, столицы непризнанного Нагорного Карабаха. Но нам сказали, что там очень опасно. Выбрали город Мартуни, там до вчерашнего дня было практически спокойно, были обстрелы только 27 и 28 числа. Фактически, с бомбежек Мартуни началась эта новая война. Мы выехали группой из нескольких микроавтобусов, с нами были журналисты из Испании, Франции, с телевидения Ливана и местные журналисты.

Была очень серьезная ситуация, очень сильно пострадали парни из Le Mond (французское издание — ред.). Насколько я знаю, их уже переправили на территорию Армении и вот-вот должны отправить самолетом во Францию", — сказал он.