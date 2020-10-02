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ЕС ввел санкции против Беларуси — эксперт рассказала о реакции Лукашенко Юлия Осмоловская рассказала, сможет ли Запад повлиять на власти Беларуси

Беларусь вводит санкции против ЕС в ответ на санкции со стороны Европейского Союза. На что рассчитывают белорусские власти, рассказала в эфире канала "Украина 24" эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Это нормальный ответный шаг, так как Лукашенко руководствуется принципом взаимности, как и Украина. В данном случае у меня есть сомнения, насколько санкции Европейского Союза способны изменить политическую картину в Беларуси, учитывая то, что сам Лукашенко уже привык к санкциям со стороны ЕС за столько лет, к протестам тоже. Можно ли рассматривать санкции как механизм принуждения Лукашенко изменить свое поведение? Абсолютно нет. Поэтому я считаю, что реакция Запада довольно вялая. Нужно искать те вещи, которые смогут существенно повлиять на Лукашенко", — сказала она.

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По словам эксперта, сейчас президент Беларуси не идет на контакт с оппозицией.

"Сейчас мы слышим заявления некоторых лидеров и их идеалистичные ожидания, что им удастся уговорить Путина, чтобы тот уговорил Лукашенко согласиться хоть на какой-то диалог с оппозицией. Сам же Лукашенко говорит, что никакого диалога с протестующими не будет", — сказала она.

Ранее белорусский политолог Петр Рудковский заявил, что для Александра Лукашенко после инаугурации возникла новая угроза.