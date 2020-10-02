Выборы в США: политолог предостерегла Трампа из-за коронавируса

Будет влияние коронавируса у Трампа на ход дебатов, заявила эксперт

Выборы в США: политолог предостерегла Трампа из-за коронавируса

Политолог-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, как заболевание Дональда Трампа коронавирусной инфекцией может повлиять на ход дальнейших дебатов кандидатов в президенты США.

«Мы еще не знаем, какой будет ход болезни у Трампа. Если говорить о дебатах, все равно будет влияние этого факта на них. Каким образом? Сегодня на разных каналах проводят много параллелей с историческими дебатами Кеннеди - Никсона. Никсон тогда, по оценкам зрителей, проиграл эти дебаты, в частности потому, что он только выздоравливал от пневмонии, постоянно потел и протирал лицо, была одышка», - заявила политолог.

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Она отметила, что тогда люди квалифицировали состояние Никсона как то, что кандидат в президенты недостаточно здоров, чувствует себя неуверенно, и решили, что Кеннеди лучше смотрелся.

«Поэтому даже с этой точки зрения, политтехнологи не советуют, если Трампу будет сложно выходить из болезни, сразу же приходить на дебаты. Еще две недели карантина - и мы увидим, как он себя будет чувствовать», - рассказала Осмоловская.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие во втором раунде дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. При этом Трамп хочет изменить модератора дискуссии.

Ранее экс-депутат Верховной Рады от партии "Самопомощь" Елена Сотник рассказала, чем обернется для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.

Источник Украина 24 Теги коронавирус карантин США выборы Дональд Трамп Джо Байден дебаты