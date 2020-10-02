17:04, Сегодня

Выборы в США: политолог предостерегла Трампа из-за коронавируса Будет влияние коронавируса у Трампа на ход дебатов, заявила эксперт

Политолог-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, как заболевание Дональда Трампа коронавирусной инфекцией может повлиять на ход дальнейших дебатов кандидатов в президенты США.

«Мы еще не знаем, какой будет ход болезни у Трампа. Если говорить о дебатах, все равно будет влияние этого факта на них. Каким образом? Сегодня на разных каналах проводят много параллелей с историческими дебатами Кеннеди - Никсона. Никсон тогда, по оценкам зрителей, проиграл эти дебаты, в частности потому, что он только выздоравливал от пневмонии, постоянно потел и протирал лицо, была одышка», - заявила политолог.

Читайте также: У него не будет тормозов — дипломат о кандидате в президенты США

Она отметила, что тогда люди квалифицировали состояние Никсона как то, что кандидат в президенты недостаточно здоров, чувствует себя неуверенно, и решили, что Кеннеди лучше смотрелся.

«Поэтому даже с этой точки зрения, политтехнологи не советуют, если Трампу будет сложно выходить из болезни, сразу же приходить на дебаты. Еще две недели карантина - и мы увидим, как он себя будет чувствовать», - рассказала Осмоловская.

Читайте также: Уничтожение Путина и конец войны на Донбассе: чья победа на выборах в США поможет Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие во втором раунде дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. При этом Трамп хочет изменить модератора дискуссии.

Ранее экс-депутат Верховной Рады от партии "Самопомощь" Елена Сотник рассказала, чем обернется для Украины победа Дональда Трампа на выборах президента США.