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Война в Нагорном Карабахе: в Израиле сделали неожиданное заявление о роли Турции Действия Турции тревожат Израиль, заявил эксперт

Израильский политолог-публицист Авигдор Эскин в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как в Израиле реагируют на военное обострение в Нагорном Карабахе.

«Израиль очень озабочен в целом турецкой экспансией, которую мы наблюдаем в разных частях мира. Нет сомнения в том, что нынешний виток насилия, нынешняя война в Карабахе является также результатом активного подначивания, подталкивания со стороны Турции, прямого вмешательства», - отметил эксперт.

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По его словам, в военном конфликте в Нагорном Карабахе участвуют боевики.

«Турция – это та страна, которая кормила, поила и наделяла всем необходимым для продвижения, расширения существования террористическую организацию ИГИЛ, например, в Сирии. И сейчас несколько сотен боевиков, это согласно израильским источникам, могу вам это подтвердить, оказались в зоне военных действий (в Нагорном Карабахе – ред.). Это не может не тревожить всех нас – и в Израиле, и в Украине», - заявил Эскин.

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Ранее в эфире телеканала "Украина 24" экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Сергей Куницын рассказал, что Украина будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана в конфликте за Нагорный Карабах, поскольку часть украинских территорий тоже оккупирована.