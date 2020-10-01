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Заявление Украины по Нагорному Карабаху неприемлемо - посол Армении В то же время посол Азербайджана обвинила Армению в использовании наемников

Посол Армении в Украине Тигран Сейранян считает, что заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана является неприемлемым.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя военное обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

"В начале этой фазы конфликта Украиной было сделано сбалансированное заявление с призывом сторон к миру. К сожалению, вчера было сделано совершенно другое заявление. Мы считаем его неприемлемым, особенно во время активной военной фазы конфликта, когда ведутся бои. Делать такие односторонние заявления… потому что они рассматриваются Азербайджаном как поощрение их действий и подливает масла в огонь войны", - сказал посол.

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По словам Сейраняна, на данном этапе переговоры преждевременны.

"Для переговоров должны быть условия. Когда идет агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха при поддержке Турции, говорить о переговорах преждевременно. Переговоры можно возобновить, когда ситуация будет более-менее спокойная. Украина, как и Азербайджан, придерживаются принципа территориальной целостности, но есть еще равнозначный принцип – право нации на свободное самоопределение. Нагорный Карабах уже самоопределился, кстати, за 19 дней до распада СССР, чем сам Азербайджан", - сказал посол.

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В то же время посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова считает, что точка невозврата давно пройдена.

"Точка невозврата прошла давно, еще когда год назад премьер-министр Армении сказал, что Карабах – это Армения и точка, когда сказал, что сепаратисты должны быть стороной в переговорах... когда в июле этого года Армения первой обострила конфликт и начала столкновения", - сказала она.

По словам Ахундовой, в Армению переброшены наемники.

"Сегодня очень интересная ситуация, ведь международное сообщество и некоторые страны, призывающие к прекращению насилия, должны обратиться в первую очередь к армянскому руководству, потому что даже нейтральные страны пишут о том, что в Армению переброшено много наемников из представителей известных террористических организаций", - сказала посол.

Отметим, что 30 сентября Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. По его словам, поддержка принципа территориальной целостности - один из краеугольных камней украинской внешней политики.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Сергей Куницын рассказал, что Украина будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана в конфликте за Нагорный Карабах, поскольку часть украинских территорий тоже оккупирована.