Война в Нагорном Карабахе: в Армении и Азербайджане обменялись новыми обвинениями
Также озвучены потери сторон
Стороны конфликта за Нагорный Карабах продолжают обмениваться обвинениями. В Армении заявляют об участии в войне сирийских террористов, в Азербайджане говорят, что Ереван похоронил надежды на мирное урегулирование.
В частности, медиаэксперт из Армении Наири Охикян в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о жертвах конфликта.
"К сожалению, в Армении почти 100 жертв, в Азербайджане, хотя они не говорят, уже почти 800. В их число входят террористы, которые с помощью Турции приехали из Сирии. Они воюют на границе Карабаха, так как мы их не пускаем дальше", - заявил медиаэксперт.
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Комментируя заявления властей Украины в поддержку Азербайджана, Охикян отметил:
"Мы понимаем, что народ Украины не всегда думает так, как правительство. Вы продаете Азербайджану оружие, часто Азербайджану приходят деньги из Украины. Мы все это понимаем, думаем... Будет лучше, чтобы Украина была объективна".
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В свою очередь, политический обозреватель из Азербайджана Акпер Гасанов в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что официальный Ереван не оправдал надежд Баку и не проявил "конструктива в переговорном процессе".
"Были определенные сигналы со стороны руководства Армении о том, что вполне возможны шаги со стороны официального Еревана. Но именно Никол Пашинян является человеком, который по сути угробил весь миротворческий процесс. Его заявление о том, что Армения – это Карабах, и точка, является тем самым заявлением, после которого вести дальнейшие переговоры не имело смысла", - подчеркнул он.
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По словам азербайджанского эксперта, власти Армении "попытались вовлечь в конфликт третьи силы и придать ему характер войны, а не освобождения Азербайджаном территории своей страны".
Ранее эксперт по вопросам национальной безопасности Ираклий Джанашия в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что конфликт между Арменией и Азербайджаном может повторить сценарий войны между Ираном и Ираком 40-летней давности.