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Россия на шпагате - озвучен прогноз, чем закончится война за Нагорный Карабах Эксперт также рассказал, что заставит Россию вмешаться в конфликт

Военный конфликт за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном может повторить сценарий войны между Ираном и Ираком 40-летней давности. Россия, в свою очередь, не может вмешаться в конфликт, поскольку оказалась "на шпагате".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Ираклий Джанашия.

"Эта война по большому счету беспрецедентна. Две страны воюют друг с другом на полном серьезе с применением всех сил и войск. Такого не было с 1980 года, с ирано-иракской войны. Это один из сценариев, который может ждать армяно-азербайджанскую войну – сотни тысяч убитых и Нагорный Карабах не будет взят, все закончится статус-кво", - сказал Джанашия.

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Как подчеркнул эксперт, Российская Федерация "находится на шпагате между Арменией и Азербайджаном".

"Армения - их союзник по ОДКБ (Организации Договора коллективной безопасности - ред.), которого они обязуются защищать. С другой стороны, Азербайджан - союзник по торговым отношениям, которому они постоянно поставляли вооружения и технику на протяжение последних лет. Они не хотят с ним портить отношения", - пояснил он.

Также Джанашия считает, что Россия не хочет вмешиваться, поскольку ей выгодно "иметь под боком двух ослабленных спутников, которыми можно манипулировать в будущем".

Эксперт отметил, что Россия попытается вмешаться, если Азербайджан заручится поддержкой Турции и победит. Однако, по его словам, у Кремля возникнут сложности с переброской войск в регион, поскольку РФ не граничит с Арменией.

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Экс-представитель президента в Крыму Сергей Куницын в эфире телеканала "Украина 24" также объяснил разницу между ситуацией в Нагорном Карабахе и в Крыму.