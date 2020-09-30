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Это амбиции одного лидера - известный политолог про обострение в Нагорном Карабахе Эксперт рассказал, почему Азербайджан начал военные действия в Нагорном Карабахе

Российский политолог Станислав Белковский в эфире телеканала «Украина 24» назвал главную причину военного обострения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Нынешнее обострение конфликта в значительной мере связано с личными и политическими амбициями Реджепа Эрдогана (президент Турции – ред), который последовательно идет по пути восстановления Османской империи и формата государственности как исламского государства. Эрдоган тестирует ситуацию на то, сможет ли Турция под его руководством стать ключевым модератором военно-политических конфликтов на Южном Кавказе. Это главная причина нынешнего обострения», - заявил Белковский.

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По его словам, без согласия Эрдогана Азербайджан не начинал бы военные действия.

«Без санкции, благоволения Эрдогана Азербайджан не начал бы наступление. При этом мы понимаем, что с точки зрения международного права территория Нагорного Карабаха является Азербайджаном», - отметил политолог.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что к войне Азербайджана и Армении могут подключиться новые страны.