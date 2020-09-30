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Россия заинтересована – Гордон об особенности конфликта в Нагорном Карабахе Кавказ должен быть территорией мира, уверен журналист

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о заинтересованности России в продолжении конфликта в Нагорном Карабахе.

«Я интернационалист. Для меня нет плохих народов, плохих национальностей. Я с большой любовью и уважением отношусь и к армянам, и к азербайджанцам. Я очень хочу, чтобы эти два прекрасных народа не воевали. Кавказ должен быть территорией мира. Я абсолютно отдаю себе отчет в том, что заинтересована в этом конфликте прежде всего Россия, которая продает оружие и Армении, и Азербайджану», - заявил Гордон.

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Он подчеркнул, что без участия России Армения и Азербайджан могли бы разрешить конфликт.

«Россия заинтересована в таких очагах: Нагорный Карабах, Донбасс, Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия. Разделяй и властвуй – это старая традиция российская. Мне высокопоставленные дипломаты и Азербайджана, и Армении в беседах наедине говорили: мы бы уже давно договорились, Россия не дает», - отметил журналист.

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Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что к войне Армении и Азербайджана могут подключиться новые страны.