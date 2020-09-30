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Дебаты Байдена и Трампа: эксперт рассказал, кто на самом деле победил Трамп думал, что Байден отдаст ему инициативу, заявил эксперт

Эксперт по вопросам внешней политики США Владислав Фарапонов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о результатах дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа в США.

«Условный счет 2:1 в пользу Байдена. У меня сложилось впечатление, что Трамп не был готов к дебатам. Он думал, что Байден отдаст ему инициативу. На самом деле, так оно и произошло», - отметил эксперт.

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Однако, по его словам, в некоторых вопросах Трамп сам начал себя «закапывать».

«Здесь сыграла роль также личность ведущего. Это ведущий с телеканала Fox News, который стал протрамповским. Но непосредственно этот ведущий не подыгрывал Трампу», - заявил Фарапонов.

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