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Нужны новые выборы в Беларуси — политолог рассказал о плане оппозиции Политолог рассказал, в каком статусе сейчас Светлана Тихановская и как оппозиция хочет провести выборы

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, при том что у нее нет официального статуса президента Беларуси. Эту встречу прокомментировал в эфире канала "Украина 24" белорусский политолог Кирилл Озимко.

"В Беларуси конкретно те, кто голосовал за Светлану Тихановскую и не доверяет официальным результатам выборов, признают ее президентом. Хотя понятно, что прямых доказательств ее победы на конкретных участках нет и вряд ли сейчас их можно обнаружить. Поэтому оппозиция и говорит, что если удастся повлиять на ситуацию, а в идеале взять власть в свои руки, они сразу проведут новые выборы", — сказал он.

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Также политолог рассказал, какими должны быть новые выборы президента Беларуси и может ли Лукашенко принять в них участие.

"Я думаю, что если Лукашенко будет проводить новые выборы, то он будет стараться провести их по своим методам, которые оппозиция не признает. Поэтому оппозиция пытается провести новые выборы по новым правилам. В избирательных комиссиях должны быть представители как властной вертикали, так и оппозиции. Второй момент — это наблюдатели как от властных, так и от оппозиционных организаций. Еще прозрачные урны... Оппозиция говорит, что она за то, чтобы была возвращена конституция 1994 года, где говорится, что один человек не может быть президентом более двух сроков", — сказал он.

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