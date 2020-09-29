Много параллелей с Украиной — эксперт о конфликте в Нагорном Карабахе
Эксперт по госбезопасности рассказал, что общего у Азербайджана и Украины
Конфликт в Нагорном Карабахе можно сравнить с конфликтом на Донбассе, заявил эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк в эфире канала "Украина 24".
"Нагорный Карабах мировое сообщество и в том числе Россия признают частью Азербайджана. Донбасс они также признают частью Украины. Конфликт (в Нагорном Карабахе — ред.) начался давно, конфликт на Донбассе также имеет давние корни. В 90-е годы распад СССР, конфликт в Карабахе разгорелся из-за того, что Москва не совсем контролировала ситуацию. Была сложная криминогенная ситуация, криминал пополнил и украинскую территорию — "воры в законе" и так далее.
Сейчас мы видим, что на линии разграничения на территории Азербайджана, между Карабахом и контролируемой территорией, стоят армянские военные. У нас на линии разграничения стоят российские войска. Много параллелей можно провести, но самая негативная — что и там и там гибнут люди", — сказал он.
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Ранее содиректор Программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник назвал два сценария развития конфликта.