Много параллелей с Украиной — эксперт о конфликте в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе можно сравнить с конфликтом на Донбассе, заявил эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк в эфире канала "Украина 24".

"Нагорный Карабах мировое сообщество и в том числе Россия признают частью Азербайджана. Донбасс они также признают частью Украины. Конфликт (в Нагорном Карабахе — ред.) начался давно, конфликт на Донбассе также имеет давние корни. В 90-е годы распад СССР, конфликт в Карабахе разгорелся из-за того, что Москва не совсем контролировала ситуацию. Была сложная криминогенная ситуация, криминал пополнил и украинскую территорию — "воры в законе" и так далее.

Сейчас мы видим, что на линии разграничения на территории Азербайджана, между Карабахом и контролируемой территорией, стоят армянские военные. У нас на линии разграничения стоят российские войска. Много параллелей можно провести, но самая негативная — что и там и там гибнут люди", — сказал он.