Война в Нагорном Карабахе — эксперт назвал два возможных сценария

Алексей Мельник рассказал, во что может перерасти конфликт Азербайджана и Армении

Война в Нагорном Карабахе — эксперт назвал два возможных сценария

Чем может завершиться эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, рассказал содиректор Программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник в эфире канала "Украина 24".

"Будем надеяться, что до третьей мировой войны не найдет, это наихудший сценарий. Но два варианта развития событий очень вероятны. Один — это интенсивное вмешательство сильных международных партнеров, в первую очередь, России, США, Европы, и принуждение враждующих сторон к перемирию.

И второй — если эти попытки будут неудачными или будет деструктивное вмешательство извне, есть вероятность перерастания в широкомасштабный конфликт.  Не так, как сейчас происходит между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, а именно между Азербайджаном и Арменией, и тогда это кардинально влияет на расстановку сил. На сегодня я бы оценивал шансы (реализации первого или второго сценария — ред.) примерно 50 на 50", — сказал он.

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Также эксперт рассказал, что происходящее может повлиять на Украину.

"Этот конфликт может зацепить интересы Украины, поэтому Украине нужно четко выработать свою позицию и даже прибегнуть к некоторым превентивным мерам, чтобы конфликт, который разгорается в сотнях километров от украинской границы, не перекинулся на нашу территорию, где есть большая армянская и азербайджанская диаспора", — сказал он.

Источник Украина 24 Теги Армения Азербайджан конфликт Нагорный Карабах