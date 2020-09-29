Война в Нагорном Карабахе — эксперт назвал два возможных сценария

Чем может завершиться эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, рассказал содиректор Программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник в эфире канала "Украина 24".

"Будем надеяться, что до третьей мировой войны не найдет, это наихудший сценарий. Но два варианта развития событий очень вероятны. Один — это интенсивное вмешательство сильных международных партнеров, в первую очередь, России, США, Европы, и принуждение враждующих сторон к перемирию.

И второй — если эти попытки будут неудачными или будет деструктивное вмешательство извне, есть вероятность перерастания в широкомасштабный конфликт. Не так, как сейчас происходит между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, а именно между Азербайджаном и Арменией, и тогда это кардинально влияет на расстановку сил. На сегодня я бы оценивал шансы (реализации первого или второго сценария — ред.) примерно 50 на 50", — сказал он.