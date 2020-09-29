Война в Нагорном Карабахе — эксперт назвал два возможных сценария
Алексей Мельник рассказал, во что может перерасти конфликт Азербайджана и Армении
Чем может завершиться эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, рассказал содиректор Программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник в эфире канала "Украина 24".
"Будем надеяться, что до третьей мировой войны не найдет, это наихудший сценарий. Но два варианта развития событий очень вероятны. Один — это интенсивное вмешательство сильных международных партнеров, в первую очередь, России, США, Европы, и принуждение враждующих сторон к перемирию.
И второй — если эти попытки будут неудачными или будет деструктивное вмешательство извне, есть вероятность перерастания в широкомасштабный конфликт. Не так, как сейчас происходит между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, а именно между Азербайджаном и Арменией, и тогда это кардинально влияет на расстановку сил. На сегодня я бы оценивал шансы (реализации первого или второго сценария — ред.) примерно 50 на 50", — сказал он.
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Также эксперт рассказал, что происходящее может повлиять на Украину.
"Этот конфликт может зацепить интересы Украины, поэтому Украине нужно четко выработать свою позицию и даже прибегнуть к некоторым превентивным мерам, чтобы конфликт, который разгорается в сотнях километров от украинской границы, не перекинулся на нашу территорию, где есть большая армянская и азербайджанская диаспора", — сказал он.
Ранее политолог Игорь Рейтерович рассказал, когда может закончиться конфликт в Нагорном Карабахе.