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Конфликт в Нагорном Карабахе: экс-министр рассказал, перейдет ли он в настоящую войну Константин Грищенко рассказал, правильна ли реакция Украины на конфликт Азербайджана и Армении и что будет дальше

В заявлении МИД Украины по поводу обострения конфликта в Нагорном Карабахе не хватает одного уточнения. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Я бы не сказал, что мы поддерживаем абсолютно все действия Азербайджана. То, что принципиальная позиция по Карабаху соответствует интересам нашего государства – это очевидно. Мы точно так же, как Азербайджан, являемся страной, которая страдает от утраты контроля над своей территорией. Когда-то Украина в составе ГУАМ была единственной страной, которая не имела проблем с обеспечением территориальной целостности, сейчас мы все в этой ситуации. Думаю, заявление нашего МИД правильно, кроме одного – надо было напомнить о резолюции Совета безопасности ООН о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана", — сказал он.

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Полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном сейчас не будет, считает политик.

"У меня впечатление, что в полномасштабной войне не заинтересовано ни руководство Армении, ни Азербайджана. У Армении нет для этого ресурсов, страна и так находится на грани коллапса длительное время. В странах желание перейти к силовому варианту решения проблем распространено среди разных слоев населения, есть много пассионариев, готовых воевать до последнего армянина или азербайджанца. Но руководство понимает, насколько все это, кроме неопределенности ситуации, может подорвать внутреннюю стабильность и стать большим тормозом для экономического развития. В конечном счете все ограничится местными стычками, человеческими жертвами, но я не верю в возможность широкомасштабной войны. В этом не заинтересованы и Турция с Россией", — сказал он.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.