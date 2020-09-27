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Украине будет сложно "пропетлять" — политолог о войне в Нагорном Карабахе Эксперт назвал главную проблему конфликта между Азербайджаном и Арменией

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, снова начались боевые действия. Происходящее прокомментировал политолог Олег Постернак в эфире канала "Украина 24".

"Фактически первые признаки возможного серьезного перерастания конфликта в войну уже были несколько месяцев назад, тревожные сигналы поступали. Сейчас мы видим реанимацию попытки серьезного конфликта. Проблема Карабаха не только в том, что это приграничный территориальный конфликт, это межэтнический конфликт", — сказал он.

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Эксперт отметил, что Украине будет сложно занять определенную позицию в отношении конфликта.

"Кстати, между Украиной, Арменией и Азербайджаном довольно тесные отношения, и я не знаю, как сейчас Украине "пропетлять". Нам нужно очень взвешенно и осторожно подходить к квалификации всех этих вещей. Еще добавим и межрелигиозные противоречия, и самое страшное, что Турция уже поддержала Азербайджан в этой войне, а Лавров уже сделал определенный жест поддержки в сторону Армении. Таким образом, у нас есть еще и геополитический конфликт. Если Украина встанет на определенную сторону, то этот аспект может быть использовать в информационной войне против нее", — сказал он.

Политолог также отметил, что Украине в этой ситуации нужно будет поддерживать позицию Европейского Союза.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.