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Путин использует конфликт как пробный шар — генерал о Нагорном Карабахе Игорь Романенко рассказал, какие цели преследует Кремль в конфликте Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин использует военные действия в Карабахе для проверки реакции Запада на вмешательства РФ в конфликты в других странах. Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире канала "Украина 24".

"На мой взгляд, Путин использует этот конфликт как пробный шар. Кроме регионального значения (важно - Ред.) еще и то, как будет реагировать мировое сообщество, руководители развитых стран Европы и мира. Он это планировал на весну этого года. Потом проходили широкомасштабные военные учения. Россия, на мой взгляд, рассматривает это все в стратегическом смысле. Он (Путин - Ред.) видит, что при необходимости нарастить усилия во вмешательстве в военные действия на Кавказе или в другом месте, у него будет время, чтобы активно использовать свои силы, а потом, достигнув цели, как в Сирии, формулировать свои подходы по влиянию на этот регион", — сказал он.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

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Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.