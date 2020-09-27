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Россия не останется в стороне — эксперт о конфликте Азербайджана и Армении "Необходимо вмешательство третьих сил, в первую очередь, это Совет безопасности ООН"

Азербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Азербайджан объявил о переходе в наступление по всей линии фронта. Что может стать результатом новых столкновений, рассказал военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, это дестабилизация обстановки на Кавказе. Во-вторых, я считаю, необходимо вмешательство третьих сил, в первую очередь, это Совет безопасности ООН, чтобы в конце концов определить, какими мерами можно локализовать этот конфликт хотя бы временно, потому что обе армии хорошо вооружены, используют все виды вооружения и на земле, и в воздухе", — сказал он.

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Эксперт считает, что и Россия не будет оставаться в стороне.

"Также я думаю, что это не пройдет мимо российской стороны, потому что Россия обычно является посредником в решении споров между Азербайджанов и Арменией. И даже на европейских форумах азербайджанский и армянский лидеры встречались и свободно беседовали. Поэтому диалог, я считаю, возможен, но необходимо вмешательство третьих сил, чтобы не допустить дальнейших жертв", — сказал он.

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Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.