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"Может дойти до протестов": озвучен прогноз насчет выборов президента США Эксперт рассказал, может ли Дональд Трамп не признать результаты выборов в случае проигрыша

Выборы президента США могут спровоцировать протесты, поскольку эпидемия коронавируса обострила проблемы в американском обществе. В то же время, действующий президент Дональд Трамп не будет обжаловать результаты выборов в случае проигрыша.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко.

На вопрос, может ли Дональд Трамп не признать результаты выборов в случае проигрыша, эксперт отметил:

"Я не думаю, что в Штатах возможно нечто похожее на Беларусь, на постсоветское пространство, Центральную Азию или другие случаи. Слишком много поставлено на карту и слишком малым будет выигрыш, если таким образом становиться президентом. Я думаю, сюрпризов здесь не будет, и Трамп спокойно признает любой результат выборов".

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Капитоненко отметил, что в США в этом году наблюдаются "особые проявления общественной жизни".

"Пандемия обострила разные проблемы даже в неожиданных местах. И вот, такая демократическая и сильная страна как США испытывает на себе радикализацию, которую подогревают выборы. Обычные люди почувствовали момент, когда все или ничего", - рассказал он.

На вопрос, может ли дойти до протестов, эксперт ответил:

"До протестов - может. Мы видели даже без выборов этого года массовые беспорядки. Но я не думаю, что эти протесты дойдут до чего-либо очень серьезного, даже если результат выборов будет противоречивым, каким он был, когда выбирали Буша, или когда победил Трамп на прошлых выборах".

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Ранее эксперт Украинского института будущего Илья Куса рассказал в эфире канала "Украина 24", как выборы в США могут повлиять на нашу страну.