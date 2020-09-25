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На выходных будет что-то грандиозное — блогер о протестах в Беларуси Евгений Липкович рассказал, изменился ли характер протестов после инаугурации Лукашенко

Как изменились протесты в Беларуси после инаугурации Александра Лукашенко, рассказал белорусский блогер Евгений Липкович в эфире канала "Украина 24".

"Протестов меньше сейчас. Сегодня народу вышло мало, активности большой нет. Все в напряжении ждут выходных. Я думаю, что на выходных может случиться нечто грандиозное, потому что люди разъярены. Но я не думаю, что протесты будут отличаться (от тех, что были до инаугурации — ред.). Против протестующих кидают специально обученные войска. Это даже не милиция. Участвуют (в разгонах — ред.) пока только белорусские войска", — рассказал он.

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Также Липкович сказал, что отношение белорусов к Украине остается хорошим.

"То, что ваш президент Зеленский отказался участвовать в Форуме регионов и отказался от визита — люди воспринимают это как поддержку со стороны Украины. Я думаю, что это правильная позиция с точки зрения протестующих. Хотя Лукашенко подчеркивал, что у него украинские корни, его обвинения в сторону Украины — это стандартный набор. Мы не можем отвечать за то, что происходит у него в голове. Очень стыдно за то, что он говорит, но мы за это не в ответе", — сказал он.

Ранее белорусский политический обозреватель Павел Быковский заявил, что следующая неделя станет решающей для протестов в Беларуси.