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Лукашенко ведет себя как психопат — эксперт о реакции на протесты Эксперт по психологии масс рассказал, о чем говорит поведение президента Беларуси

Белорусы выходят на массовые акции протеста и требуют новых выборов после тайной инаугурации Александра Лукашенко. О чем говорит поведение белорусского президента, рассказал эксперт по психологии масс Вадим Васютинский в эфире канала "Украина 24".

"Лукашенко ведет себя как психопат. Он отличается негибким поведением, он не очень манипулятивный. Если 20 лет назад его поведение в основном соответствовало ожиданиям белорусов, то на сегодня его поведение не изменилось, а изменилась Беларусь, и он для нее еще более неадекватен", — сказал он.

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Эксперт объяснил, что под психопатом имеет в виду не психиатрический диагноз, а тип личности — сложная и особо проблемная личность. По словам Васютинского, у Лукашенко был шанс честно выиграть выборы, но он привык действовать по-другому.

"Если бы он не затевал преследований еще до выборов, то он бы их выиграл, хоть и с небольшим перевесом. Но он так не умеет. Дело не в том, что он боится людей, а в том, что он не может допустить, что это действительно происходит, поэтому он искажает в действительность свои представления. Он правда искренне верит, что это инсинуации Америки, Польши, Украины, это вражеские происки, и им нужно противостоять. Поэтому он не остановится перед кровопролитием, не дай бог, и будет глубоко уверен, что это действительно враги, которые нападают на его страну", — сказал он.

Ранее аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко рассказал, какие последствия будет иметь вступление Лукашенко в должность президента.