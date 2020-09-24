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У нас не должно быть своей "Небесной сотни" — белорусский аналитик о протестах Эксперт рассказал, когда Лукашенко может уйти из власти

В Беларуси объявили общенациональную забастовку в знак протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко в эфире канала "Украина 24" рассказал, какие последствия будет иметь вступление Лукашенко в должность президента.

"Закончиться это может только одним образом — отставкой Лукашенко. Вопрос только в том, когда это случится. К сожалению, не так скоро, как всем бы хотелось, но процесс зашел слишком далеко и отмотать его назад нельзя. Эта инаугурация людей еще больше разозлила, и именно поэтому ее не анонсировали. Лукашенко понимал, что люди будут протестовать", — сказал он.

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Аналитик заявил, вряд ли Лукашенко удержится у власти еще пять лет.

"Сейчас в этом сомневается даже сам Лукашенко, когда он говорит, что, возможно, он пересидел. Может быть, не пять лет, может, через два-три года нужно провести конституционную реформу. Он сам понимает, что пять лет уже слишком много для него. Но вопрос - какие будут последствия, сколько людей в процессе пострадает, как пострадает белорусская экономика. Важно выйти из этого с как можно меньшим количеством жертв. Важно сделать так, чтобы у нас не было своей "Небесной сотни", — сказал он.

Ранее дипломат, экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко прокомментировал реакцию Украины на "тайную" инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко.