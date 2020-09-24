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Минск исчерпал себя - в "Слуге народа" сделали заявление насчет Донбасса По мнению Богдана Яременко, можно заседать и в Стамбуле, и в Женеве

Минск исчерпал себя как площадка для переговоров по Донбассу, и сейчас не имеет значения, где находятся стороны.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Сила "Минского формата" не в том, что он Минский, а в том, что там есть Украина, Россия и ОБСЕ. Где они будут встречаться – в Стамбуле, в Женеве или еще где-то – в принципе вопрос второстепенный", - сказал депутат.

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Яременко отметил, что Беларусь уже не пригодна как площадка для дальнейших переговоров.

"Думаю, что Минск (Беларусь - ред.) себя исчерпал как страна, которая делала вид, что она нейтральная в этом конфликте и может быть посредником. Пока что этим посредником является интернет, что будет дальше, мы посмотрим", - сказал Яременко.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" политолог-международник Юлия Осмоловская заявила, что в связи с нынешней ситуацией в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу Трехсторонней контактной группы.