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Эта неделя решающая – эксперт указал на важный момент протестов в Беларуси Протесты в Беларуси скорее точечные, люди самоорганизуются

Белорусский политический обозреватель Павел Быковский в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что следующая неделя станет решающей для протестов в Беларуси.

«Сложно сказать, кто управляет протестом в Беларуси. Потому что мы видим призывы в телеграм-канале NEXTA, мы видим призывы Павла Латушко, экс-дипломата, бывшего руководителя театра Янки Купалы, который представляет Координационный совет. Но вместе с тем сам по себе Координационный совет не имеет возможности работать в Беларуси и является символической стороной в этой ситуации», - заявил эксперт.

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По его словам, для протестующих в Беларуси следующая неделя станет решающей.

«Протесты скорее точечные, люди самоорганизуются. Когда люди самоорганизуются, то прямого лидера нет. И тут получается белорусский вариант: люди ходят на работу, а потом ходят на протесты. Если брать всемирную статистику, то в среднем протесты в такой беспрерывной стадии продолжаются 6-7 недель. Сейчас шестая неделя прошла. Наверное, седьмая неделя будет определяющей», - отметил Быковский.

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Ранее член Координационного совета белорусской оппозиции, политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему президент России Владимир Путин имеет огромное влияние на события в Беларуси.