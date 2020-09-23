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Инаугурация Лукашенко: оппозиция ответила президенту флешмобом В Минске люди выходят на улицы

Белорусская оппозиция отреагировала на инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко флешмобом и новыми протестными акциями.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич. По его словам, это один из ключевых дней "в продолжительной борьбе с узурпатором власти Александром Лукашенко".

"Люди, которые протестуют, встретили эту новость с большой долей иронии и смеха. Сейчас проводятся флешмобы, каждый гражданин Беларуси, который имеет под руками конституцию, публикует свой ролик, как он тоже принимает присягу - чем я менее легитимный, чем тот человек, который не так давно тайным образом решил себя в очередной раз назначить президентом", - рассказал оппозиционер.

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Как отметил Губаревич, люди выходят и на улицы:

"По Минску я недавно проехался и видел достаточно большое количество стихийных пикетов. Вечером ожидается, что люди выйдут на более массовое мероприятие".

Лидер движения "За свободу" добавил, что "тайный" формат, в котором была проведена инаугурация, свидетельствует, что Лукашенко и его ближайшее окружение "чувствуют, что пользуются украденным".

Отметим, что прямая трансляция инаугурации Александра Лукашенко, как это предусмотрено законом Беларуси, не проводилась. Официальные СМИ утверждают, что инаугурация не проводилась тайно, а официальный телеграм-канал впоследствии опубликовал видео, где Лукашенко приносит присягу.

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Напомним, лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как участники протестов в Беларуси рассчитывают победить президента Александра Лукашенко.